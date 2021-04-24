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Судья не предупредил Дзюбу при праздновании гола. Правильно ли поступил Мешков?

18:36
Судья не предупредил Дзюбу при праздновании гола. Правильно ли поступил Мешков. Фото ФК «Зенит»
Судья не предупредил Дзюбу при праздновании гола. Правильно ли поступил Мешков. Фото ФК «Зенит»
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На 75-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор» (6:0) арбитр Виталий Мешков правильно не вынес предупреждение Артему Дзюбе.

Форвард сборной России, празднуя гол, задрал майку и поздравил своего сына. Зенитовец не нарушил правила. Желтую карточку следовало бы показать, если бы он снял майку или натянул ее на голову. (Александр Бобров)

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