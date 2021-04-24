Судья не предупредил Дзюбу при праздновании гола. Правильно ли поступил Мешков?
На 75-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор» (6:0) арбитр Виталий Мешков правильно не вынес предупреждение Артему Дзюбе.
Форвард сборной России, празднуя гол, задрал майку и поздравил своего сына. Зенитовец не нарушил правила. Желтую карточку следовало бы показать, если бы он снял майку или натянул ее на голову. (Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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