«Зенит» проведет три зимних сбора за рубежом

6 декабря «Зенит» примет дома «Акрон» в 18-м туре РПЛ, а после этой встречи футболисты сине-бело-голубых уйдут в отпуск.

В январе и феврале команда Сергея Семака проведет три зарубежных сбора. Как стало известно «СЭ», первый пройдет в катарской Дохе с 15 по 26 января. Второй намечен в Абу-Даби (ОАЭ) с 29 января по 12 февраля.

Последний зимний этап подготовки за границей состоится тоже в Эмиратах — с 14 по 27 февраля зенитовцы будут работать в Дубае, а затем вернутся в Санкт-Петербург.

В первом матче после возобновления сезона вице-чемпионы в конце февраля или начале марта сыграют дома с «Балтикой» в 19-м туре РПЛ.