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«Зенит» проведет три зимних сбора за рубежом

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

6 декабря «Зенит» примет дома «Акрон» в 18-м туре РПЛ, а после этой встречи футболисты сине-бело-голубых уйдут в отпуск.

В январе и феврале команда Сергея Семака проведет три зарубежных сбора. Как стало известно «СЭ», первый пройдет в катарской Дохе с 15 по 26 января. Второй намечен в Абу-Даби (ОАЭ) с 29 января по 12 февраля.

Последний зимний этап подготовки за границей состоится тоже в Эмиратах — с 14 по 27 февраля зенитовцы будут работать в Дубае, а затем вернутся в Санкт-Петербург.

В первом матче после возобновления сезона вице-чемпионы в конце февраля или начале марта сыграют дома с «Балтикой» в 19-м туре РПЛ.

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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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