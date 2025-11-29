ЦСКА — «Оренбург»: армейцы вышли вперед после автогола Хотулева

ЦСКА вышел вперед в матче 17-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 1:0.

На 56-й минуте после удара полузащитника армейцев Ивана Облякова голкипер оренбуржцев Богдан Овсянников отбил мяч, попав в своего партнера по команде Данилу Хотулева, от которого снаряд отскочил за линию ворот.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.