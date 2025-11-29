РПЛ: «Концентрация тумана была оценена как приемлемая для проведения матча «Акрон» — «Пари НН» в Самаре»

В пресс-службе РПЛ объяснили «СЭ», как принималось решение о проведении матча 17-го тура между «Акроном» и «Пари НН» (1:2).

— Судейская бригада заблаговременно прибыла на стадион для оценки пригодности метеорологических условий для проведения матча. Согласно регламенту, судья имеет право принять решение об отмене или переносе игры не более чем на 60 минут, если погодные условия опасны для здоровья футболистов или препятствуют проведению игры. Концентрация тумана была оценена как приемлемая для участников матча.

У судей состоялся обмен информацией с делегатом матча и представителем основного вещателя. Далее совместно ВАР-центром было обсуждено возможное влияние погодных условий на качество игрового процесса и процедуры видеопросмотра эпизодов.

Получив поддержку от всех сторон, главный судья принял решение использовать красные мячи для оптимальной видимости на поле и для ВАР-центра. Четкость отображения мяча на мониторах системы имеет ключевое значение для принятия правильных судейских решений.

«Пари НН» на выезде обыграл «Акрон» в матче 17-го тура чемпионата России — 2:1.

На 15-й минуте Даниил Лесовой вывел гостей вперед. На 33-й минуте Хуан Боселли реализовал пенальти и увеличил преимущество нижегородцев. Один мяч хозяев на 57-й минуте отыграл Артем Дзюба.

«Акрон» с 21 очком сохраняет восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» набрал 11 очков и поднялся на 15-ю строчку. Команда из Нижнего Новгорода прервала 11-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах.