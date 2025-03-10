«Зенит» предоставит записи в КДК по итогам матча с «Факелом» с возможными оскорблениями Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о подаче документов в КДК РФС по удалению полузащитника Вендела.

На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Зенита» с «Факелом» (2:0) Вендел получил красную карточку за нецензурный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун.

— Будет ли «Зенит» отправлять видео или аудиозаписи по итогам матча против «Факела», где было оскорбление Вендела на расистской почве?

— Обязательно будем, — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в КДК РФС заявили «СЭ», что комитет пока не получал от «Зенита» никаких документов по итогам матча против «Факела».

Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».