Сулейманов и Тюкавин сфотографировались после заочной перепалки перед матчем «Ростова» с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и форвард «Ростова» Тимур Сулейманов сделали совместное фото перед матчем между командами в 9-м туре РПЛ.

Снимок опубликовала пресс-служба «Динамо». В августе Сулейманов признался, что ему не нравится Тюкавин, потому что игрок бело-голубых «не похож на футболиста».

«Давайте я еще на него внимание буду обращать» — заявил в ответ Тюкавин.

Игра между «Ростовом» и «Динамо» пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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