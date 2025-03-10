Возвращение Тюкавина в Москву задерживается из-за забастовок в Германии

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока после операции по восстановлению крестообразных связок.

«Включился обратный отчет, когда вернемся на поле. Настрой у Кости нормальный. Главное — вернуться домой. В Германии сейчас проходит забастовка в аэропортах, из-за этого Костя вернется на день позже. Ничего страшного, проведет в Мюнхене еще один день, потом через Стамбул в Москву. После операции на костылях, на ногу наступает. С ним полетела жена, поддерживает его. Там же и врач «Динамо». Косте было очень приятно видеть акции «Динамо» в его поддержку — и от болельщиков, и от клуба. К сожалению, травмы — это часть футбола. Что не убивает — делает нас сильнее», — сказал Сафонов «СЭ».

10 марта в 13 аэропортах Германии начались предупредительные однодневные забастовки сотрудников, к которым ранее призвал профсоюз работников сферы услуг.

8 марта отец игрока «Динамо» Александр Тюкавин заявлял «СЭ», что футболист должен вернуться в Москву 11 марта.

Форвард «Динамо» перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.