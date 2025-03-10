Вуячич: «Как я видел удаление Даку? У Мирлинда спросите, зачем он нам обеспечил нервную концовку»

Защитник «Рубина» Игор Вуячич прокомментировал стычку форварда Мирлинда Даку и защитника «Спартака» Алексиса Дуарте в матче 20-го тура РПЛ.

Казанцы победили в этом матче со счетом 2:1.

«Как я видел стычку Даку и Дуарте? Вы у Даку спросите обязательно, зачем он удалился. Нервную концовку нам обеспечил», — цитирует Вуячича Legalbet.

У «Рубина» после 20 туров РПЛ — 29 очков и восьмая позиция. В следующем туре клуб из Казани встретится с «Пари НН» 16 марта.