Черчесов — о составе «Ахмата»: «Не удается до конца все сбалансировать, но мы над этим работаем»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил выбор стартового состава на матч 9-го тура РПЛ с «Акроном».

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Мелкадзе уже сыграл тайм, помог нам в игре с «Динамо» из Махачкалы. Лечи после болезни готов нам помочь. Оба они в стартовом составе. Что касается конкуренции на острие атаки, мы видели Конате в прошлой игре, Мелкадзе вышел и тоже помог. Также у нас есть Максути, забивший «Локомотиву». Конкуренция есть в любой команде: как внутренняя, так и внешняя. Если мы играем в атаке, значит, какие-то места оголяем. Но нам надо играть сконцентрированно и убрать эти оплошности. Нам не удается до конца все сбалансировать, но мы над этим работаем», — приводит пресс-служба грозненцев слова Черчесова.

Специалист добавил, что «Ахмат» готовится показать свой максимум в матче с «Акроном».

Грозненская команда набрала 10 очков за восемь матчей и занимает десятое место в турнирной таблице. У тольяттинцев 5 очков и 15-я позиция.