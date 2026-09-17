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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов: комментарий о стартовом составе на матч 9 тура РПЛ с «Акроном»

Черчесов — о составе «Ахмата»: «Не удается до конца все сбалансировать, но мы над этим работаем»

Алина Савинова

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил выбор стартового состава на матч 9-го тура РПЛ с «Акроном».

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Мелкадзе уже сыграл тайм, помог нам в игре с «Динамо» из Махачкалы. Лечи после болезни готов нам помочь. Оба они в стартовом составе. Что касается конкуренции на острие атаки, мы видели Конате в прошлой игре, Мелкадзе вышел и тоже помог. Также у нас есть Максути, забивший «Локомотиву». Конкуренция есть в любой команде: как внутренняя, так и внешняя. Если мы играем в атаке, значит, какие-то места оголяем. Но нам надо играть сконцентрированно и убрать эти оплошности. Нам не удается до конца все сбалансировать, но мы над этим работаем», — приводит пресс-служба грозненцев слова Черчесова.

Специалист добавил, что «Ахмат» готовится показать свой максимум в матче с «Акроном».

Грозненская команда набрала 10 очков за восемь матчей и занимает десятое место в турнирной таблице. У тольяттинцев 5 очков и 15-я позиция.

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Источник: https://t.me/akhmatgrozny/19125
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Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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 3 1 1
Джеффри Чинеду
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