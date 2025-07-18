«Зенит» показал форму на юбилейный для клуба сезон

«Зенит» представил игровую форму на сезон-2025/26. Впервые сине-бело-голубые появятся в ней на поле 20 июля в домашнем матче 1-го тура РПЛ против «Ростова».

Домашний комплект игровой формы «Зенита» выполнен в лазоревом цвете, гостевой — в белых тонах с небесно-голубыми принтами. Плечи и рукава вратарской экипировки украшены шахматным узором, поскольку питерцы сравнивают своих голкиперов с опытными гроссмейстерами, мастерски оценивающими позицию на поле и просчитывающими игру на несколько ходов вперед.

Отмечается, что главными элементами новой формы стали символы современного Петербурга: «Газпром Арена», «Лахта Центр» и вантовый мост Западного скоростного диаметра.

«В юбилейном сезоне клуб стремится выразить восхищение новым Петербургом и его устремлением в будущее, совпадающим с амбициями «Зенита». Не довольствоваться малым, расширять горизонты, укрощать стихию — все это в равной степени относится к городу и клубу», — говорится в заявлении команды.

В сезоне-2024/25 «Зенит» стал серебряным призером чемпионата России.