Судьи и ассистенты РПЛ завершили подготовку к сезону

С 12 по 18 июля в Москве проходил учебно-тренировочный сбор судей и ассистентов российской премьер-лиги. Как информирует официальный сайт РФС, в нем приняли участие 29 арбитров и 34 помощника.

В рамках сбора судьи провели четыре практические тренировки с командой медиалиги Broke Boys, а также прошли серию теоретических занятий, среди тем которых были:

— детальный разбор игры рукой, включая новые трактовки правил игры;

— тактические фолы и офсайды: углубленное изучение и выработка единых подходов к оценке;

— анализ позиционирования судей и вовлеченности в игровые эпизоды;

— сложные игровые моменты: разбор ситуаций и алгоритмов работы судейских бригад;

— изменения в правилах игры;

— работа на симуляторах для отработки взаимодействия с видеопомощниками.

Руководители профильных подразделений РФС прочитали лекции по информационной безопасности и медиавзаимодействию.

По итогам сбора все арбитры прошли итоговое тестирование: теоретический и видеоэкзамены, а также фитнес-тест.

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