«Зенит» и «Пари НН» проведут матч в чемпионате России 4 мая

«Зенит» и «Пари НН» проведут матч в 27-м туре РПЛ в воскресенье, 4 мая. Игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Пари НН» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция матча «Зенит» — «Пари НН» пройдет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 19.00, за полчаса до стартового свистка.

Кроме того, игру в ретрансляции эфира «Матч ТВ» будут показывать онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск», доступ к контенту которых возможен по подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В чемпионате России-2024/25 «Зенит» набрал 54 очка в 26 турах и расположился на втором месте в турнирной таблице. У «Пари НН» — 23 очка и 13-я строчка.

Питерцы в предыдущей встрече сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), а нижегородцы — обыграли «Ахмат» (1:0).