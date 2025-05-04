Футбол
4 мая, 17:45

«Зенит» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Пари НН» проведут матч в чемпионате России 4 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Зенит» и «Пари НН» проведут матч в 27-м туре РПЛ в воскресенье, 4 мая. Игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» начинается в 19.30 по московскому времени.

Сергей Семак&nbsp;&mdash; Виктор Гончаренко.«Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Пари НН» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция матча «Зенит» — «Пари НН» пройдет на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 19.00, за полчаса до стартового свистка.

Кроме того, игру в ретрансляции эфира «Матч ТВ» будут показывать онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск», доступ к контенту которых возможен по подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Пари Нижний Новгород

В чемпионате России-2024/25 «Зенит» набрал 54 очка в 26 турах и расположился на втором месте в турнирной таблице. У «Пари НН» — 23 очка и 13-я строчка.

Питерцы в предыдущей встрече сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), а нижегородцы — обыграли «Ахмат» (1:0).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

