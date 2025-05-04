Гонсалес надеется, что «Краснодар» обеспечит себе чемпионство до матча с «Динамо»

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился ожиданиями от предстоящих матчей команды против московских «Динамо» и ЦСКА в чемпионате России.

«Быки» с 61 очком после 27 игр лидируют в турнирной таблице РПЛ. Южане могут обеспечить себе чемпионство уже через тур, если обыграют ЦСКА, а идущий на второй позиции «Зенит» (54) в следующих двух матчах наберет не более трех очков.

«Матч с «Динамо» может быть уже и не чемпионским. Все может решиться уже до этого, надеюсь, что так и будет. Игра против «Динамо» — это последний матч сезона, будет хорошая атмосфера, будет много фанатов, много поддержки. Нам это, определено, поможет. Но сейчас не нужно думать о матче с «Динамо», дальше у нас московский ЦСКА, две игры на выезде. Нужно восстановиться и думать о победе, как мы и всегда делали до этого», — цитирует Гонсалеса Metaratings.ru.

«Краснодар» встретится на выезде с ЦСКА 10 мая, а против «Динамо» сыграет дома 24 мая. Между этими двумя матчами «быки» также проведут игру с «Оренбургом».