Каррера: «Для «Спартака» выиграть Кубок недостаточно при таком положении в РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых с «Факелом» (0:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Мне очень жаль, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство. Но я надеюсь, что команда найдет в себе силы на матчи Кубка России! Но, в любом случае, выиграть Кубок будет недостаточно при таком положении в чемпионате», — сказал Каррера «СЭ».

После ничьей с «Факелом» «Спартак» лишился шансов на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание идущих на третьем месте красно-белых от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.