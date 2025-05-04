Футбол
4 мая, 17:22

Каррера: «Для «Спартака» выиграть Кубок недостаточно при таком положении в РПЛ»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых с «Факелом» (0:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Мне очень жаль, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство. Но я надеюсь, что команда найдет в себе силы на матчи Кубка России! Но, в любом случае, выиграть Кубок будет недостаточно при таком положении в чемпионате», — сказал Каррера «СЭ».

После ничьей с «Факелом» «Спартак» лишился шансов на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание идущих на третьем месте красно-белых от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • zg

    Кубок Каррера не брал.

    04.05.2025

  • Artorixus

    Всё так, но он выиграл со Спартаком и ЧР, и КР, да ещё и СК ! Кто после него что-то серьёзное выигрывал ( ну да, однажды КР) и на этом всё.

    04.05.2025

  • vit316

    Шутишь? Чел, после третьей лиги в Италии, без команды и только и ждёт, когда его позовут обратно в Спартак. Так не позовут. А было бы интересно...

    04.05.2025

  • zg

    При "таком" это "каком"!?Или очередные "трудности перевода"!?:laughing:

    04.05.2025

  • spartsmen

    только о нём забудешь, как вытащат эту ненужную вещь, встряхнут - и обратно в чулан...

    04.05.2025

  • Artorixus

    Приезжай и выигрывай !

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    кубок...очередная мечта...

    04.05.2025

  • андрей андреев

    прав Каррера.

    04.05.2025

    • «Ахмат» — ЦСКА: ничья после первого тайма

    «Зенит» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

