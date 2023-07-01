«Зенит» назвал состав на матч «Кубка PARI Премьер» с «Нефтчи»

В первом туре «Кубка PARI Премьер» «Зенит» сыграет с «Нефтчи» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые объявили стартовый состав на матч.

«Зенит»: Гойло, Круговой, Чистяков, Адамов, Караваев, Сантос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Бакаев, Мостовой, Сергеев.

Встреча пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.