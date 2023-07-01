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«Ахмат» обыграл «Зенит-2» в товарищеском матче

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ахмат» победил «Зенит-2» в товарищеском матче — 4:2.

У команды из Грозного отличился дублем Мохамед Конате, по одному мячу у Ивана Олейникова и Бернарда Бериши, реализовавшего 11-метровый.

«Зенит-2» забили Игорь Козлов и Руслан Хайлоев, отличившийся с пенальти.

Товарищеский матч

«Ахмат» — «Зенит-2» — 4:2 (2:1)

Голы: Козлов, 6 (0:1). Бериша, 18 — с пенальти (1:1). Олейников, 37 (2:1). Конате, 54 (3:1). Конате, 73 (4:1). Хайлоев, 78 — с пенальти (4:2).

1 июля. Кисловодск.

Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит-2
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