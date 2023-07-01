«Ахмат» обыграл «Зенит-2» в товарищеском матче
«Ахмат» победил «Зенит-2» в товарищеском матче — 4:2.
У команды из Грозного отличился дублем Мохамед Конате, по одному мячу у Ивана Олейникова и Бернарда Бериши, реализовавшего 11-метровый.
«Зенит-2» забили Игорь Козлов и Руслан Хайлоев, отличившийся с пенальти.
Товарищеский матч
«Ахмат» — «Зенит-2» — 4:2 (2:1)
Голы: Козлов, 6 (0:1). Бериша, 18 — с пенальти (1:1). Олейников, 37 (2:1). Конате, 54 (3:1). Конате, 73 (4:1). Хайлоев, 78 — с пенальти (4:2).
1 июля. Кисловодск.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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10
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|Факел
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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