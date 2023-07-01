Агент: «Работаем над трансфером Олусегуна из «Краснодара»
Вильям Д'Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, заявил, что будущее игрока на данный момент остается неопределенным.
«Мы все еще работаем над трансфером Олакунле из «Краснодара». На данный момент относительно его будущего ничего не решено», — цитирует агента Sport24.
Олусегун выступает за «Краснодар» с июля прошлого года. В минувшем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел 24 матчей, забил 5 голов и отметился 2 результативными передачами.
«Быки» финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
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15
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|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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|22.07
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