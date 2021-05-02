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Фанаты «Зенита» показали перформанс на матче с «Локо»: «На родной Руси не бывать врагу!»

19:05
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». Перформанс фанатов «Зенита». Фото Гоша Чернов, «СЭ»
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив». Перформанс фанатов «Зенита». Фото Гоша Чернов, «СЭ»
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Болельщики «Зенита» подготовили масштабный перформанс перед началом матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

На огромном плакате изображены русские богатыри и вывешена надпись: «На родной Руси не бывать врагу!»

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В случае победы над московской командой сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами страны. «Локомотив» — 52 балла и вторая строчка.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры