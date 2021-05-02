Фанаты «Зенита» показали перформанс на матче с «Локо»: «На родной Руси не бывать врагу!»
Болельщики «Зенита» подготовили масштабный перформанс перед началом матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
На огромном плакате изображены русские богатыри и вывешена надпись: «На родной Руси не бывать врагу!»
«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В случае победы над московской командой сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами страны. «Локомотив» — 52 балла и вторая строчка.
Перф болельщиков «Зенита»! ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 2, 2021
? @G_o_s_h_a pic.twitter.com/6NqV9svODj
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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