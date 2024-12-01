«Зенит» — «Крылья Советов»: Глушенков и Сергеев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» в 17-м туре РПЛ.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

Запасные: Латышонок, Бязров, Караваев, Чистяков, Горшков, Родригао, Ерохин, Ахметов, Соболев, Артур, Педро, Лусиано.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Галдамес, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Евгеньев, Гапонов, Печенин, Грибакин, Иванисеня, Бобер, Шитов, Попов, Бабаев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Крылья Советов».