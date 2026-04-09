ЦСКА направит половину билетной выручки с матча против «Сочи» пострадавшим жителям Дагестана

ЦСКА объявил об акции в поддержку жителям Республики Дагестан, пострадавшим в результате наводнения.

Клуб направит пострадавшим 50 процентов от билетной выручки с матча против «Сочи» в 24-м туре РПЛ. Игра состоится в Москве 12 апреля.

«Весной Дагестан накрыла стихия, к масштабу которой никто не был готов. Клуб направит 50 процентов от билетной выручки с матча с «Сочи» пострадавшим людям», — говорится в сообщении.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max