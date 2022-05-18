«Зенит» и «Динамо» не собираются приобретать Языджи летом

«Зенит» и «Динамо» не собираются приобретать полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, петербургский и московский клубы не рассматривают вариант приобретения 25-летнего турка в летнее трансферное окно.

Ранее об интересе «Зенита» и «Динамо» к полузащитнику сообщило турецкое издание Demiroren News Agency.

19 января 2022 года Языджи перешел из французского клуба в ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2021/22. На его счету восемь голов и две передачи в 12 матчах за москвичей.