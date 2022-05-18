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Ботхейм расторг контракт с «Краснодаром», не сыграв ни одного матча

Агент сообщил, что Ботхейм покинул «Краснодар»
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрик Ботхейм.
Фото Global Look Press

Агент Джим Сольбаккен чрез социальные сети сообщил, что нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм расторг контракт с российским клубом.

«В данных обстоятельствах Эрик не чувствовал, что у него есть выбор», — написал Сольбаккен.

В январе 22-летний Эрик Ботхейм подписал контракт на 3,5 года с «Краснодаром». Сообщалось, что за футболиста заплатили около 8 миллионов евро.

В начале марта норвежец приостановил трудовой контракт с клубом из-за ситуации на Украине. Он так и не провел за российскую команду и одного матча.

Эрик Ботхейм
ФК Краснодар
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