Ботхейм расторг контракт с «Краснодаром», не сыграв ни одного матча

Агент Джим Сольбаккен чрез социальные сети сообщил, что нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм расторг контракт с российским клубом.

«В данных обстоятельствах Эрик не чувствовал, что у него есть выбор», — написал Сольбаккен.

В январе 22-летний Эрик Ботхейм подписал контракт на 3,5 года с «Краснодаром». Сообщалось, что за футболиста заплатили около 8 миллионов евро.

В начале марта норвежец приостановил трудовой контракт с клубом из-за ситуации на Украине. Он так и не провел за российскую команду и одного матча.