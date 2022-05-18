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Бывший нападающий «Спартака» Сакала: «Бакаеву в основе шанс дали, но не мне. Не знаю, что в клубе имели против меня»

Нападающий «Рейнджерс» Сакала не понимает, почему не получил шанса в «Спартаке»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала, ныне выступающий за «Рейнджерс», признался, что не понимает, почему не получил шанса в московском клубе.

«Сейчас за «Спартак» играет Бакаев, с которым мы были вместе во второй команде, — приводит слова Сакала Sport24. — Бывало даже, выходил я, а Зелимхан оставался в запасе. Так вот, Бакаеву в основе шанс дали, но не мне. То же самое могу сказать про правого защитника (Николай Рассказов. — Прим. «СЭ»). Почему мне не предоставили — единственное, чего я до сих пор не понял. Не знаю, что в клубе имели против меня».

В нынешнем сезоне 25-летний замбиец забил 12 мячей и отдал 7 результативных передач в 48 матчах за «Рейнджерс». Контракт нападающего с шотландским клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.

Сегодня, 18 мая, «Рейнджерс» сыграют с «Айнтрахтом» в финальном матче Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-18-eks-igrok-spartaka-sakala-bakayevu-v-osnove-shans-dali-no-ne-mne-ne-znayu-chto-v-klube-imeli-protiv-menya
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