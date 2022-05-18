Бывший нападающий «Спартака» Сакала: «Бакаеву в основе шанс дали, но не мне. Не знаю, что в клубе имели против меня»
Бывший нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала, ныне выступающий за «Рейнджерс», признался, что не понимает, почему не получил шанса в московском клубе.
«Сейчас за «Спартак» играет Бакаев, с которым мы были вместе во второй команде, — приводит слова Сакала Sport24. — Бывало даже, выходил я, а Зелимхан оставался в запасе. Так вот, Бакаеву в основе шанс дали, но не мне. То же самое могу сказать про правого защитника (Николай Рассказов. — Прим. «СЭ»). Почему мне не предоставили — единственное, чего я до сих пор не понял. Не знаю, что в клубе имели против меня».
В нынешнем сезоне 25-летний замбиец забил 12 мячей и отдал 7 результативных передач в 48 матчах за «Рейнджерс». Контракт нападающего с шотландским клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.
Сегодня, 18 мая, «Рейнджерс» сыграют с «Айнтрахтом» в финальном матче Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0