«Зенит» хочет получить за Азмуна 5 миллионов евро от «Байера»

«Зенит» хочет получить за нападающего Азмуна" 5 миллионов евро от немецкого «Байера»

«Зенит» требует у «Байера» 5 миллионов евро за трансфер иранского нападающего Сердара Азмуна в это зимнее окно, утверждает «Чемпионат».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает возможность перевода нападающего Сердара Азмуна во вторую команду за нарушения медицинского регламента.

Иранский футболист заключил соглашение с немецким клубом до 2027 года. Планировалось, что Азмун перейдет в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».