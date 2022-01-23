«Зенит» хочет получить за Азмуна 5 миллионов евро от «Байера»
«Зенит» хочет получить за нападающего Азмуна" 5 миллионов евро от немецкого «Байера»
«Зенит» требует у «Байера» 5 миллионов евро за трансфер иранского нападающего Сердара Азмуна в это зимнее окно, утверждает «Чемпионат».
Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает возможность перевода нападающего Сердара Азмуна во вторую команду за нарушения медицинского регламента.
Иранский футболист заключил соглашение с немецким клубом до 2027 года. Планировалось, что Азмун перейдет в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».
Источник: https://www.championat.com/
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|3
|4
|33-20
|36
|
3
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|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
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|18
|8
|5
|5
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|29
|
6
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|7
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|
7
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|0
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|
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|8
|3
|7
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|27
|
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|
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|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
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|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
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|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
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|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
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|18
|2
|8
|8
|16-31
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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