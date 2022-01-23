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Сегодня, 16:54

«Краснодар» победил «Жилину» и одержал первую победу под руководством Фарке

Роман Шишов
Корреспондент

«Краснодар» в товарищеском матче на сборах в Дубае (ОАЭ) победил «Жилину» со счетом 3:2. В составе российской команды отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян и Александр Черников.

Эта победа стала первой для Даниэля Фарке на посту главного тренера «Краснодара». Предыдущая встреча завершилась поражением от «Легии» со счетом 1:2.

«Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ. В матче 19 тура, который пройдет 27 февраля, «быки» дома сыграют с «Локомотивом».

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Жилина» — 3:2 (2:1)

Голы: Крыховяк, 19 (1:0). Сперцян, 25 (2:0). Минарик, 37 (2:1). Черников, 60 (3:1). Гальчик, 77 (3:2).

«Краснодар»: Сафонов (Агкацев, 46), Петров, Алонсо (Мартынович, 46), Рамирес, Ионов (Сорокин, 46), Крыховяк (Классон, 46), Черников (Бородин, 78), Вандерсон Масиэл, Сперцян, Кайо (Кривцов, 46), Ботхейм (Якимов, 78).
23 января.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.95

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16%

1.70
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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
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Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

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