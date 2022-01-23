«Краснодар» победил «Жилину» и одержал первую победу под руководством Фарке

«Краснодар» в товарищеском матче на сборах в Дубае (ОАЭ) победил «Жилину» со счетом 3:2. В составе российской команды отличились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян и Александр Черников.

Эта победа стала первой для Даниэля Фарке на посту главного тренера «Краснодара». Предыдущая встреча завершилась поражением от «Легии» со счетом 1:2.

«Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ. В матче 19 тура, который пройдет 27 февраля, «быки» дома сыграют с «Локомотивом».

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Жилина» — 3:2 (2:1)

Голы: Крыховяк, 19 (1:0). Сперцян, 25 (2:0). Минарик, 37 (2:1). Черников, 60 (3:1). Гальчик, 77 (3:2).

«Краснодар»: Сафонов (Агкацев, 46), Петров, Алонсо (Мартынович, 46), Рамирес, Ионов (Сорокин, 46), Крыховяк (Классон, 46), Черников (Бородин, 78), Вандерсон Масиэл, Сперцян, Кайо (Кривцов, 46), Ботхейм (Якимов, 78).

23 января.