Агент Рыбуса рассказал о переговорах с «Локомотивом» по продлению контракта
Мариуш Пекарски, представляющий интересы польского защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса, рассказал о переговорах с «Локомотивом» по продлению контракта.
«Начали ли мы переговоры с «Локомотивом» насчет нового контракта? У Мацея есть действующий контракт, он действует до 30 июня. Это все, что я пока могу сказать», — сказал Пекарски Sport24.
В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Рыбус провел в составе железнодорожников 12 матчей, не отметившись результативными действиями.
Источник: https://sport24.ru/
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