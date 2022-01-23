Агент Рыбуса рассказал о переговорах с «Локомотивом» по продлению контракта

Мариуш Пекарски, представляющий интересы польского защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса, рассказал о переговорах с «Локомотивом» по продлению контракта.

«Начали ли мы переговоры с «Локомотивом» насчет нового контракта? У Мацея есть действующий контракт, он действует до 30 июня. Это все, что я пока могу сказать», — сказал Пекарски Sport24.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Рыбус провел в составе железнодорожников 12 матчей, не отметившись результативными действиями.