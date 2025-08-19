«Зенит» и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в субботу, 23 августа. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире встречу петербуржцев и махачкалинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После пяти туров «Зенит» набрал шесть очков, «Динамо» — пять. В пятом туре «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), а «Динамо» уступило «Пари НН» (0:2).