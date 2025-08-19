«Локомотив» и «Ростов» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в субботу, 23 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Ростов» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 18:30. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире встречу москвичей и ростовчан покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После пяти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 13 очков. «Ростов» располагается на 14-й строчке с тремя очками. В пятом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» (1:1), а «Ростов» уступил «Рубину» (0:1).