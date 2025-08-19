ЦСКА объявил о переходе Ди Лусиано

ЦСКА объявил о трансфере защитника Рамиро Ди Лусиано из «Банфилда».

Армейцы опубликовали ролик с участием главного тренера Фабио Челестини, который в лаборатории проявляет пленку с фотографией футболиста. Защитник будет выступать за красно-синих под 24-м номером.

Контракт с футболистом подписан по схеме «3+2». Сумма трансфера 21-летнего аргентинца составила 1,3 миллиона долларов. Еще 600 тысяч долларов «Банфилд» получит в качестве бонусов. Также аргентинский клуб получит 20 процентов от последующей продажи игрока.

В этом сезоне игрок провел 18 матчей и отдал 2 результативные передачи.