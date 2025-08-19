ЦСКА объявил о переходе Ди Лусиано
ЦСКА объявил о трансфере защитника Рамиро Ди Лусиано из «Банфилда».
Армейцы опубликовали ролик с участием главного тренера Фабио Челестини, который в лаборатории проявляет пленку с фотографией футболиста. Защитник будет выступать за красно-синих под 24-м номером.
Контракт с футболистом подписан по схеме «3+2». Сумма трансфера 21-летнего аргентинца составила 1,3 миллиона долларов. Еще 600 тысяч долларов «Банфилд» получит в качестве бонусов. Также аргентинский клуб получит 20 процентов от последующей продажи игрока.
В этом сезоне игрок провел 18 матчей и отдал 2 результативные передачи.
Источник: ПФК ЦСКА
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|
3
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|11
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|53
|
4
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|52
|
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|
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|10
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|35-39
|37
|
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|9
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|25-32
|33
|
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|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
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|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
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|30
|6
|9
|15
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|
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|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
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|29-60
|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
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|17.05
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|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
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Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
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|1
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