«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 30-го тура чемпионата России-2024/25.

«Зенит»: Латышонок, Мантуан, Дркушич, Нино, Горшков, Дуглас Сантос, Барриос, Мостовой, Луис Энрике, Соболев, Педро.

«Ахмат»: Ульянов, Жиров, Гогличидзе, Адамов, Ибишев, Камилов, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».