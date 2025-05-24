«Краснодар» — «Динамо»: Сперцян, Кордоба и Гладышев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и московским «Динамо» в 30-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Краснодаре. Начало — в 16.30 по московскому времени. Хозяева могут впервые в истории стать чемпионами России. Перед последним матчем «быки» с 64 очками лидируют в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Ладоха, Кайо, Ларионов, Гонсалес, Газинский, Кривцов, Козлов, Сидоренко, Смолов, Олусегун, Мозес.

«Динамо»: Лунев, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Гладышев, Нгамале, Маухуб.

Запасные: Лещук, Расулов, Скопинцев, Зайдезаль, Даса, Макаров, Александров, Окишор, Смелов, Боков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.