«Зенит» встретится с «Ахматом» в 30-м туре РПЛ в субботу, 24 мая. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички 30-го тура. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр последнего тура на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

По результатам 29-ти туров премьер-лиги сине-бело-голубые набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Грозненский клуб с 25 баллами располагается на 14-й строчке чемпионата.