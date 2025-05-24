«Краснодар» и «Зенит»: что клубам нужно для чемпионства

Все решится сегодня.

В субботу, 24 мая, в РПЛ пройдут матчи последнего, 30-го тура. Все игры начинаются в одно время — 16.30 мск.

После 29 матчей «Краснодар» (64 очка) с минимальным перевесом опережает «Зенит» (63 очка). При этом зенитовцы имеют над краснодарцами перевес по личным встречам (0:2 и 4:1) — это является первым критерием для распределения мест при равенстве очков.

В 30-м туре «Краснодар» принимает «Динамо», «Зенит» — «Ахмат».

Чтобы впервые в истории стать чемпионами, «быкам» в своем матче нужно добиться результата не хуже, чем у сине-бело-голубых. Соответственно, зенитовцам для завоевания седьмого подряд золота требуется как минимум сравняться по очкам с конкурентом.

«Краснодар» станет чемпионом, если:

— выиграет свой матч (вне зависимости от результата «Зенита»)

— сыграет вничью, а «Зенит» не победит в своем матче

— проиграет, а «Зенит» тоже потерпит поражение

«Зенит» станет чемпионом, если:

— выиграет свой матч, а «Краснодар» — нет

— сыграет вничью, а «Краснодар» потерпит поражение

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Ozon Арена (Краснодар)

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня заключительного, 30-го тура РПЛ.