«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» примет «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ в субботу, 24 мая. Игра состоится на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Динамо» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр 30-го тура на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке). Также матч в полном объеме отдельно от мультитрансляции можно смотреть на «Матч Премьер».

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Ozon Арена (Краснодар)

По результатам 29-ти туров премьер-лиги быки набрали 64 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Бело-голубые с 56 баллами располагаются на четвертой строчке чемпионата.