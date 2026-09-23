День до завершения карьеры? У Дзюбы осталось 24 часа на поиск клуба
Так близко к завершению карьеры Артем Дзюба еще не был.
Трансферное окно в РПЛ закрылось ночью с 10 на 11 сентября. После этого у форварда оставалось две недели, чтобы подписаться с новым клубом в статусе свободного агента.
Они почти прошли — результатов нет. Как и трансферных слухов. А сам Дзюба, похоже, ментально готов закончить.
— Серьезно, Артем, ты будешь футболом еще заниматься? - спросили нападающего в шоу «Кстати» во «ВКонтакте».
— Не знаю, честно. Такая прострация, 50 на 50. На самом деле, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нет, таких каких-то турниров... Ради чего? Если бы позвал какой-то сильный клуб — я понимаю, что в своем возрасте уже должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить, — это одна история. А идти и ковыряться где-то в командах таких — ну смысл?
Вообще-то попытка заскочить в топ-клуб изначально казалась утопией. Еще в 2024-м Артем с большим трудом нашел вариант с «Акроном», не постеснявшись «где-то ковыряться». Более того, уже тогда все понимали — огромная удача, что в этом возрасте получилось остаться в РПЛ.
Сейчас форварду 38, летние сборы пропущены, почти треть сезона позади. Что из этого списка должно было заинтересовать большие команды — вопрос. Не говоря уже о том, что бэкграунд Артема сильно сократил число претендентов.
Вернуться в «Спартак» — после того, с каким скандалом форвард оттуда уходил, — было самой поразительной идеей. Которую представители Дзюбы тем не менее все лето проворачивали в СМИ.
«Зенит» и «Локомотив» отпали по той же причине — хотя последнему, кстати, сейчас не помешал бы бесплатный бомбардир с таким опытом. Но не с такими интервью, как после ухода.
«Краснодар» давно закрыл позиции в атаке покупкой Воробьева. У «Динамо» есть Тюкавин и Сергеев, а еще прессинг Сандро Шварца, с которым Дзюба несовместим уже лет десять. Про ЦСКА вряд ли имеет смысл даже рассуждать — там сейчас явно не до потрясений своей аудитории.
Вариант с Лигой чемпионов упущен год назад, когда форварда звал «Кайрат», но он предпочел остаться в «Акроне». Поэтому жаловаться на отсутствие еврокубков тоже странно.
А клубы из нижней части таблицы Артему неинтересны — и его можно понять. Хотя и там доступных вариантов не то чтобы много — опять-таки из-за старых конфликтов.
Возможно, за оставшееся до окончания периода заявок свободных агентов время ситуация поменяется, но в нынешних обстоятельствах очень похоже, что приближается финал абсолютно легендарной карьеры. С рекордами, инфоповодами и уникальным шоу, которого РПЛ будет очень не хватать. Как бы мы к Дзюбе ни относились.
С другой стороны, Артем выбирался и не из таких ситуаций. А у его представителей есть еще 24 часа, чтобы шоу продолжить.
Верите, что получится?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1