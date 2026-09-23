День до завершения карьеры? У Дзюбы осталось 24 часа на поиск клуба

38-летний нападающий до сих пор без команды.

Так близко к завершению карьеры Артем Дзюба еще не был.

Трансферное окно в РПЛ закрылось ночью с 10 на 11 сентября. После этого у форварда оставалось две недели, чтобы подписаться с новым клубом в статусе свободного агента.

Они почти прошли — результатов нет. Как и трансферных слухов. А сам Дзюба, похоже, ментально готов закончить.

— Серьезно, Артем, ты будешь футболом еще заниматься? - спросили нападающего в шоу «Кстати» во «ВКонтакте».

— Не знаю, честно. Такая прострация, 50 на 50. На самом деле, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нет, таких каких-то турниров... Ради чего? Если бы позвал какой-то сильный клуб — я понимаю, что в своем возрасте уже должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить, — это одна история. А идти и ковыряться где-то в командах таких — ну смысл?

Вообще-то попытка заскочить в топ-клуб изначально казалась утопией. Еще в 2024-м Артем с большим трудом нашел вариант с «Акроном», не постеснявшись «где-то ковыряться». Более того, уже тогда все понимали — огромная удача, что в этом возрасте получилось остаться в РПЛ.

Сейчас форварду 38, летние сборы пропущены, почти треть сезона позади. Что из этого списка должно было заинтересовать большие команды — вопрос. Не говоря уже о том, что бэкграунд Артема сильно сократил число претендентов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вернуться в «Спартак» — после того, с каким скандалом форвард оттуда уходил, — было самой поразительной идеей. Которую представители Дзюбы тем не менее все лето проворачивали в СМИ.

«Зенит» и «Локомотив» отпали по той же причине — хотя последнему, кстати, сейчас не помешал бы бесплатный бомбардир с таким опытом. Но не с такими интервью, как после ухода.

«Краснодар» давно закрыл позиции в атаке покупкой Воробьева. У «Динамо» есть Тюкавин и Сергеев, а еще прессинг Сандро Шварца, с которым Дзюба несовместим уже лет десять. Про ЦСКА вряд ли имеет смысл даже рассуждать — там сейчас явно не до потрясений своей аудитории.

Вариант с Лигой чемпионов упущен год назад, когда форварда звал «Кайрат», но он предпочел остаться в «Акроне». Поэтому жаловаться на отсутствие еврокубков тоже странно.

А клубы из нижней части таблицы Артему неинтересны — и его можно понять. Хотя и там доступных вариантов не то чтобы много — опять-таки из-за старых конфликтов.

Возможно, за оставшееся до окончания периода заявок свободных агентов время ситуация поменяется, но в нынешних обстоятельствах очень похоже, что приближается финал абсолютно легендарной карьеры. С рекордами, инфоповодами и уникальным шоу, которого РПЛ будет очень не хватать. Как бы мы к Дзюбе ни относились.

С другой стороны, Артем выбирался и не из таких ситуаций. А у его представителей есть еще 24 часа, чтобы шоу продолжить.

Верите, что получится?