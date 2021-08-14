Витория рассказал, почему не выпустил Соболева в стартовом составе на матч с «Уралом»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему нападающий Александр Соболев не вышел на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0) в стартовом составе.
— Почему Соболев во второй раз подряд начинает игру со скамейки? Почему лидеры прошлого сезона не тащат команду вперед?
— Понсе сыграл в прошлом матче и в сегодняшнем. Сегодня нам нужна была скорость в нападении. Соболев до этого сыграл две игры. Ни у кого из футболистов нет гарантии играть в каждом матче. Конкуренцию никто не отменял. Джордан сегодня должен был забивать, но не забил. Мы в этом году играем через два дня на третий. Футболист — живое существо. Могут быть подъемы и спады.
(Евгений Черепанов)
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