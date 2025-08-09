Бакаев — после победы «Локомотива»: «Спартаковское прошлое — это не главная мотивация»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев подвел итоги матча против «Спартака» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

— Заставило ли спартаковское прошлое быть более мотивированным?

— Мотивации и так хватает. Спартаковское прошлое — это не главная мотивация. Важнее всего три очка, — сказал Бакаев.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.