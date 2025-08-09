Батраков о сообщениях от Феликса: «Дал ему контакт агента»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал переписку с португальским полузащитником Жоау Феликсом.

20-летний россиянин оформил хет-трик в матче против «Спартака» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

«Сильянов мне отправил сообщение в социальной сети, зашел. А там запрос от Жоау Феликса. Дал ему контакт агента. А сейчас поеду домой отдыхать», — сказал Батраков.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.