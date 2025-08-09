Бакаев: «Удивил ли Жедсон? Посмотрите, как сыграл Батраков — вот вам и ответ»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в 4-м туре РПЛ.

— Как вам Жедсон, удивил ли он?

— Пока рано говорить. Удивил ли он? Посмотрите, как сыграл Батраков — вот вам и ответ.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.