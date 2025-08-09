Бакаев — о времени в «Химках»: «Период был как перезагрузка»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал об опыте, полученном в игре в «Химках».

«Период был как перезагрузка. Я получил игровую практику — это то, что мне было необходимо. Эмираты, все же, немного не то, особенно что касается интенсивности. Так что этот год мне был нужен. Понимал, что летом буду свободным агентом. Важно было проявить себя, показать, что я еще могу, почувствовать игровой ритм, быть на уровне, чтобы вернуться в топ-команду», — цитирует 29-летнего футболиста пресс-служба «Локомотива».

Бакаев отметил, что за высокие места в турнирной таблице бороться приятнее. При этом в борьбе за выживание, по словам игрока, «тоже есть своя изюминка».

Полузащитник перешел в «Локомотив» 1 июля 2025 года. Ранее он играл за «Химки», эмиратскую «Аль-Вахду», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Спартак». В «Химках» он выступал на правах аренды из «Зенита», в 28 матчах за подмосковный клуб забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.