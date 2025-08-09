Футбол
9 августа, 15:46

Отец Александра Кокшарова рассказал, что «Краснодар» не отпускает игрока в аренду

Павел Лопатко

Эдуард Кокшаров, отец 20-летнего нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, прокомментировал ситуацию в которой оказался его сын.

«Сейчас Александр проходит плановое восстановление. «Краснодар» не хочет отдавать его в аренду. Останется в этом сезоне? Пока не знаю. Мы не договорились о продлении контракта, у него еще два года контракта с клубом», — цитирует Эдуарда Metaratings.ru.

В семье сейчас не рассматривают уход из «Краснодара». При этом переговоры по поводу продления контракта решили оставить на 2026 год.

В январе 2025 года «Краснодар» отдал Кокшарова в аренду в «Пари НН», в 5 матчах он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В целом у игрока в сезоне-2024/25 9 матчей, 1 гол и 1 передача.

Контракт нападающего с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Кокшаров
ФК Краснодар
Эдуард Кокшаров
