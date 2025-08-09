«Крылья Советов» — «Балтика»: видео голов матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Балтика» обменялись голами в матче 4-го тура чемпионата России — 1:1. Игра прошла в Самаре.

17-я минута. Рахманович — 1:0

62-я минута. Хиль — 1:1