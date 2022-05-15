Дмитрий Зеленов рассказал о реакции фанатов на клип «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о реакции болельщиков на клип красно-белых перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Людям моего возраста клип понравился. Реакция разнообразная, каждый увидел то, что хотел увидеть. РФС — ветхий старый дом? Смотрите клип. Главное, чтобы каждый болельщик увидел то, что хотел увидеть.

Вчера получил много звонков от влиятельных людей по поводу клипа. Они были не очень довольны. Нашему руководству все понравилось. У нашей медикоманды полная свобода действий, никакой цензуры нет. Если Зенит ответит — будет здорово», — рассказал Зеленов.

14 мая красно-белые опубликовали ролик на песню культовой питерской рок-группы «Короли и Шут» имеет множество отсылок и подтекстов. К примеру, в одном из эпизодов появляется комната с ВАР.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» состоится сегодня, 15 мая. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.