«Спартак» выпустил промо к матчу с «Зенитом»: «Проклятый старый дом»

«Спартак» накануне матча против «Зенита» в чемпионате России выпустил промо-ролик

Пресс-служба «Спартака» накануне матча против «Зенита» в чемпионате России выпустила промо-ролик.

Ролик на песню культовой питерской рок-группы «Короли и Шут» имеет множество отсылок и подтекстов. К примеру, в одном из эпизодов появляется комната с ВАР.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, 15 мая. Начало — в 16.30 мск.