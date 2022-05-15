Футболисты «Динамо» почтили память Валентины Яшиной

Команда «Динамо» 15 мая побывала на Ваганьковском кладбище, где почтила память Валентины Тимофеевны Яшиной. Игроки, тренерский штаб и персонал приехали проститься с Яшиной в полном составе и возложили цветы на ее могилу, сообщает пресс-служба клуба.

Валентина Тимофеевна была 14 мая похоронена в одной могиле с Львом Ивановичем Яшиным.

Поскольку траурные мероприятия проходили буквально за несколько часов до игры 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» (3:3), команда по понятным причинам не могла приехать, но сделала это сразу же следующим утром.