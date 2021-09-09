Зе Луиш: «Сейчас у меня забрали право играть в футбол. Я вернусь сильнее, чем когда-либо»

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш выложил новый пост у себя в Instagram.

«Футболисту просто хочется играть в футбол. Сейчас у меня забрали это право, но я пообещал себе, что вернусь сильнее, чем когда-либо, просто чтобы заниматься любимым делом, неважно, где», — написал у себя в сторис форвард.

Пост Зе Луиша. Фото Instagram

1 сентября стало известно, что «Локомотив» отзаявил 30-летнего Зе Луиша, который получил травму и выбыл на срок от полутора до двух с половиной месяцев. Это было сделано с целью включить в заявку новичков команды, Гирано Керка и Фаустино Анджорина.

Зе Луиш перешел в «Локомотив» в октябре 2020 года из «Порту». В сезоне-2021/22 форвард принял участие в трех матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.