Клубы РПЛ выступили за отказ от предложения «Матч ТВ»

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за отказ от предложения «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях, сообщает «РБК Спорт».

По информации источника, в лиге обсуждают возможность отклонить предложение «Матч ТВ». В ближайшее время РПЛ должна публично высказать свою позицию.

На данный момент правами на трансляцию РПЛ обладает «Матч ТВ». Ранее онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира.