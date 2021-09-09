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Клубы РПЛ выступили за отказ от предложения «Матч ТВ»

16:20
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Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за отказ от предложения «Матч ТВ» о продлении сотрудничества на предложенных условиях, сообщает «РБК Спорт».

По информации источника, в лиге обсуждают возможность отклонить предложение «Матч ТВ». В ближайшее время РПЛ должна публично высказать свою позицию.

На данный момент правами на трансляцию РПЛ обладает «Матч ТВ». Ранее онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6139ecb09a7947e31d936279

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Александр Кравченко все материалы автора

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