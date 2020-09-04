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Зайнутдинов был заменен на 30-й минуте матча с Литвой. Он успел забить гол

20:14
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Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов не смог доиграть даже первый тайм матча с Литвой в Лиге наций, сообщает Sports.kz.

Он был заменен на 30-й минуте — покидая поле, игрок ЦСКА слегка прихрамывал.

Отметим, что именно Зайнутдинов стал автором первого и пока единственного гола в этом матче: он вывел вперед сборную Казахстана уже на 3-й минуте.

Дополнительная информация:

https://www.sports.kz/news/travma-zaynutdinov-zamenen-na-30-y-minute-matcha-s-litvoy

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