Зайнутдинов был заменен на 30-й минуте матча с Литвой. Он успел забить гол

Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов не смог доиграть даже первый тайм матча с Литвой в Лиге наций, сообщает Sports.kz.

Он был заменен на 30-й минуте — покидая поле, игрок ЦСКА слегка прихрамывал.

Отметим, что именно Зайнутдинов стал автором первого и пока единственного гола в этом матче: он вывел вперед сборную Казахстана уже на 3-й минуте.