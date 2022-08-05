Мацуев считает, что «Спартаку» предстоит очень сложный матч против «Урала»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уралом» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я думаю, что это очень сложный выезд. «Урал» проиграл три матча, команда будет играть на своем поле. Будет битва! «Спартаку» надо выкладываться на сто пятьдесят процентов! Биться и биться, улучшать результат, потому что начало сезона — лихое и по голам, и по очкам», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Встреча «Урала» со «Спартаком» состоится 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.