Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:55

Мацуев о предстоящем матче «Урал» — «Спартак»: «Очень сложный выезд. Будет битва!»

Мацуев считает, что «Спартаку» предстоит очень сложный матч против «Урала»
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Уралом» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я думаю, что это очень сложный выезд. «Урал» проиграл три матча, команда будет играть на своем поле. Будет битва! «Спартаку» надо выкладываться на сто пятьдесят процентов! Биться и биться, улучшать результат, потому что начало сезона — лихое и по голам, и по очкам», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Встреча «Урала» со «Спартаком» состоится 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
«Ну, и кто я, если не русский»? Депутат Монсон — о паспортах США и ЛНР, иконе для мамы и последнем бое в ММА
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Йозеф Циннбауэр рассказал, что Бека-Бека хотел покинуть «Локомотив»
«Зенит» интересуется 18-летним защитником «Коринтианса» Ренаном
Переговоры «Динамо» и «Монтеррея» по Монтесу затормозились, в ЦСКА приехал бразилец, «Торпедо» ведет экс-форварда «Зенита»
Лепсая: «Сегодня «Локо» не «Сапсан» и даже не паровоз. Дрезина!»
Лепсая о новых контрактах Вендела, Малкома и Клаудиньо: «За «Зенитом» стоит госкорпорация. Отсюда и щедрость»
Лепсая о побеге Варелы из «Динамо»: «Его агент переблефовал»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Циннбауэр: «Краснодар» очень опасен в переходе из обороны в атаку. Особенно обращаем внимание на Ионова»
Йозеф Циннбауэр рассказал, что Бека-Бека хотел покинуть «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» рассказал, кто пропустит матч против «Краснодара»
«Зенит» интересуется 18-летним защитником «Коринтианса» Ренаном
Силкин ждет непредсказуемого матча в Самаре
Наумов: «Очень бесхарактерно пока выглядит «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мойзес рассказал, как не перешел в ЦСКА в 2017 году

Главный тренер «Локомотива» рассказал, кто пропустит матч против «Краснодара»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости