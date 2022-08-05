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Сегодня, 10:58

Главный тренер «Локомотива» рассказал, кто пропустит матч против «Краснодара»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о настрое команды на матч с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ.

«Конечно, ситуация после игры с «Зенитом» была непростая. Чувствовалось, что на первых двух тренировках ребята еще не отошли от результата. По тому, как дальше проходили тренировки, было видно, как игроки отпустили эту ситуацию. Они чувствуют уверенность, свежесть и готовятся к игре с «Краснодаром». Уровень подготовки возрос», — приводит слова Циннбауэра корреспондент «СЭ».

Также специалист рассказал о тех, кто не сыграет с «Краснодаром».

«У нас есть травмированные игроки, те игроки, по которым не принято решение. Подождем игрового дня. Сейчас о травмированных я бы не хотел говорить. С точностью могу сказать: это Рифат, Баринов, Фассон и Ненахов. Они не смогут принять участия в игре», — сказал он.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится в субботу, 6 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
0
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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Николай Комличенко

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Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

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И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

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